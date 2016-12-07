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Российские судьи стали получать больше угроз

Число таких случаев в 2016 году удвоилось

Представители российского судейского корпуса в 2016 году получили вдвое больше угроз, чем годом ранее, заявил в среду глава судебного департамента при Верховном суде РФ Александр Гусев.

Это ведомство занимается организационным обеспечением судов, финансированием мировых судей, а также поддержкой судебных информационных систем.

По словам Гусева, за 11 месяцев 2016 года в адрес российских судей поступило 35 угроз физической расправы и уничтожения их имущества.

По его словам, в России за минувшие четыре года участились угрозы в адрес судей, в том числе с использованием интернета. Так, например, в 2013 году поступила 21 угроза, в 2014-м — 18, в 2015-м — 15, за 11 месяцев этого года — 35 угроз.

В 2016 году были убиты двое судей, совершено шесть покушений.

Гусев также сообщил, что для повышения безопасности судей им выдадут мобильные устройства с тревожной сигнализацией. В ближайшие годы планируется массовое внедрение этой технологии.

Известия // среда, 7 декабря 2016 года

Российские судьи стали получать больше угроз

Число таких случаев в 2016 году удвоилось

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