Украина просит другие страны признать голодомор геноцидом

Верховная рада Украины обратилась к демократическим странам с просьбой признать голод 1932–1933 годов геноцидом народа страны. Это обращение поддержали 233 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов.

Пояснительная записка к документу сообщает, что эта трагедия унесла жизни миллионов человек, оставив «печальный след» в истории Украины и всего человечества.

«Миллионы людей погибли от ужасной смерти в результате преступной политики тоталитарного режима в то время, когда на складах портилось зерно», — говорится в пояснительной записке к документу, передает «РИА Новости».

«Верховная рада Украины обращается к государствам мира признать голодомор 1932–1933 годов на Украине преступлением геноцида украинского народа», — отмечается в сообщении.