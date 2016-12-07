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Семья погибшего вахтовика из Башкортостана отсудила 2 млн рублей

Молодой человек работал вахтовым методом в газопромышленной компании на Ямале

Семья погибшего вахтовика из Башкортостана отсудила 2 млн рублей. Верховный суд республики утвердил решение о взыскании денег с работодателя в пользу его супруги и ребенка.

Как сообщает ИА «Башинформ», 30-летний местный житель работал в промышленной компании в Ямало-Ненецком автономном округе. В мае 2015 года вахтовик во время ремонта скважины на газовом месторождении получил смертельную травму. При проведении работ на него упал находившийся под давлением винт.

Установлено, что причиной несчастного случая стали неудовлетворительная организация производства работ на предприятии и отсутствие инструктажа по охране труда.

Известия // среда, 7 декабря 2016 года

Семья погибшего вахтовика из Башкортостана отсудила 2 млн рублей

Молодой человек работал вахтовым методом в газопромышленной компании на Ямале

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