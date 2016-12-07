Вступили в силу новые правила использования газового оборудования

Новые правила использования газового оборудования, вступившие в силу в среду, уточняют сферы ответственности газораспределительных организаций, управляющих компаний и потребителей бытового газа, а также регулируют отношения между ними. Соответствующие изменения внесены в КоАП РФ и другие законодательные акты.

Таким образом, новые правила способствовали расширению полномочий Мосжилинспекции: теперь они могут штрафовать физических, юридических и должностных лиц в случае невыполнения ими работ или несоблюдения обязательных мер по обеспечению безопасного использования газового оборудования. В случае выявления нарушений собственникам помещений грозит штраф 1–2 тыс. рублей, должностным лицам — от 5 тыс. до 20 тыс. рублей, юридическим лицам — от 40 тыс. до 100 тыс. рублей.

Штрафы грозят и тем, кто не желает заключать договор о техобслуживании и ремонте газового оборудования, либо не впускает представителей специализированных организаций в помещение для выполнения ремонтных работ, сообщает сетевое издания m24.ru.

Мосжилинспекция также советует москвичам своевременно проводить диагностику и при необходимости не затягивать с заменой изношенного оборудования — газопроводов, котлов, газовых плит и газонагревательных приборов. Тем, кто этого не сделает, также придется заплатить штраф. Сотрудники «Мосгаза» также теперь уполномочены принимать экстренные меры для снижения угрозы инцидентов с бытовым газом.