Россия начала пересаживать мотострелков на джипы-пикапы

Российское Минобороны запустило эксперимент по повышению маневренности мотострелков, введя в строй мобильный батальон на «УАЗах» вместо привычных тяжелых бронетранспортеров.

Новый батальон на бронированных машинах с 7,62-мм пулеметами Калашникова базируется в Самарской области, сообщила в среду пресс-служба Центрального военного округа.

«Известия» еще осенью 2016 года раскрывали детали проекта по пересадке военных на джипы-пикапы UAZ Patriot.

Как отмечает ЦВО, использование «УАЗов» позволит «в разы повысить маневренность и мобильность» мотострелков в населенных пунктах.

Эксперимент также даст возможность «проводить молниеносные налеты на противника с флангов и незащищенных позиций».

Самарский батальон, который будет полностью укомплектован «УАЗами», ждет поступления около 90 таких машин.