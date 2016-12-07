Россия начала пересаживать мотострелков на джипы-пикапы

Ранее «Известия» раскрывали детали эксперимента
Российское Минобороны запустило эксперимент по повышению маневренности мотострелков, введя в строй мобильный батальон на «УАЗах» вместо привычных тяжелых бронетранспортеров.
Новый батальон на бронированных машинах с 7,62-мм пулеметами Калашникова базируется в Самарской области, сообщила в среду пресс-служба Центрального военного округа.
«Известия» еще осенью 2016 года раскрывали детали проекта по пересадке военных на джипы-пикапы UAZ Patriot.
Как отмечает ЦВО, использование «УАЗов» позволит «в разы повысить маневренность и мобильность» мотострелков в населенных пунктах.
Эксперимент также даст возможность «проводить молниеносные налеты на противника с флангов и незащищенных позиций».
Самарский батальон, который будет полностью укомплектован «УАЗами», ждет поступления около 90 таких машин.