РФС: арбитр ошибочно назначил пенальти в ворота «Спартака»

Департамент судейства признал ошибку, допущенную Кириллом Левниковым в матче красно-белых против «Крыльев Советов»
Контрольно-квалификационная комиссия департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) решила, что судья Кирилл Левников допустил ошибку при назначении пенальти в ворота московского «Спартака» в матче 16-го тура чемпионата России против самарских «Крыльев Советов» (0:4).
«Вердикт комиссии: судья ошибочно назначил пенальти. Нарушения правил именно в пределах штрафной площади не было», — привод слова представителя департамента судейства Леонида Калошина «Спорт-Экспресс».
11-метровый удар был назначен на 17-й минуте первого тайма при счете 0:0. Результативный удар на свой счет записал Йоан Молло.