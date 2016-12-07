РФС: арбитр ошибочно назначил пенальти в ворота «Спартака»

Контрольно-квалификационная комиссия департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) решила, что судья Кирилл Левников допустил ошибку при назначении пенальти в ворота московского «Спартака» в матче 16-го тура чемпионата России против самарских «Крыльев Советов» (0:4).

«Вердикт комиссии: судья ошибочно назначил пенальти. Нарушения правил именно в пределах штрафной площади не было», — привод слова представителя департамента судейства Леонида Калошина «Спорт-Экспресс».

11-метровый удар был назначен на 17-й минуте первого тайма при счете 0:0. Результативный удар на свой счет записал Йоан Молло.