На Алтае разработают первый в России оптический сортировщик мусора

Алтайское предприятие «СиСорт», занимающееся производством фотосепараторов, намерено в ближайшие два года разработать оптический сортировщик для мусора. Предполагается, что изобретение станет первым оборудованием подобного рода, произведенным в России.

В настоящее время в Европе, где производят подобную технику, имеется такое оборудование, однако в России предприятий, производящих оптические сортировщики для мусора, пока нет.

Приблизительный объем инвестиций в разработку проекта может составить 500 млн рублей. В настоящий момент предприятие вынуждено работать на арендуемых площадях. На базе своего завода, где будут продолжать выпускать фотосепараторы, разработают проект переработки мусора. Ожидается, что будущее изобретение сможет автоматически отделять мусор по составу и размеру, сообщает altapress.ru.

Предприятие «СиСорт» входит в «Алтайский кластер аграрного машиностроения» и является лидером в России по объемам продаж производимых фотосепараторов, которые поставляются не только в страны России, но и за рубеж.