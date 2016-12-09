Культурный уикенд: выбор «Известий»

«Под покровом ночи»

Режиссер: Том Форд, в ролях: Эми Адамс, Джеймс Джилленхол

Стильно снятая драма со сложном сюжетом: успешная галеристка Сьюзан получает по почте от своего бывшего мужа роман его авторства. Прочтя этот труд, полный жестокости и отчаяния, она переносит эмоции героев на свою собственную жизнь и понимает, что до сих пор любит бывшего мужа...

«Новогодний корпоратив»



Фото: Централ Партнершип/Paramount

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Режиссер: Джош Гордон, Уилл Спек, в ролях: Дженнифер Энистон, Джейстон Бейтман

Новый год только появился на горизонте, а в кинотеатрах уже можно посмотреть комедии о том, как правильно его встретить. Чтобы спасти свою фирму, герой остросюжетной комедии устраивает новогоднюю вечеринку для суперважных клиентов. Много обнаженных тел, фривольных шуток, алкоголя и мишуры. Ну и Санта-Клаус, конечно.

«Рудольф Нуреев. Остров его мечты»



Фото: «Reflexion Films»

Режиссер: Евгения Тирдатова

Документальный фильм о жизни знаменитого русского танцовщика Рудольфа Нуреева, точнее — о небольшом ее отрезке, когда Нуреев жил в Турции и мечтал иметь там свой собственный остров-дом.

Гарик Сукачев и «Бригада С»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Концерт оптимистического Гарика и его команды организаторы позиционируют как «выступление, которое войдет в историю». О качестве вечера, где прозвучат старые хиты и относительно новые композиции, судить меломанам, но бесспорно — в таком составе Сукачев со товарищи давно не играли. На сцену, помимо Гарика, выйдут воссоединившаяся «Бригада С», а также Сергей Галанин и Сергей Воронов.

9 декабря, «Крокус Сити Холл», 20.00

«Обнимая небо...» ​​​​​​​



Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Гала-концерт симфонического оркестр Министерства обороны РФ. Музыканты под управлением народного артиста Валерия Халилова исполнят всенародно любимые композиции. Золотой фонд песенной классики представят песни Пахмутовой, Птичкина, Бабаджаняна, Таривердиева, Блантера. Петь будут ведущие солисты Большого театра, Музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко и других московских коллективов.



11 декабря, Светлановский зал Дома музыки, 19:00



«Сила любви»​​​​​​​



Фото: РИА Новости/Антон Денисов

Концерт Фабио Андреотти (тенор) и Мин Джи Ким (сопрано). Импозантный итальянец и миниатюрная кореянка выступят в сопровождении симфонического оркестра Москвы «Русская филармония». Под управлением Филиппа Чижевского прозвучат арии и дуэты из опер «Богема» и «Джанни Скикки» Джакомо Пуччини, «Арлезианка» Франческо Чилеа, «Паяцы» Руджеро Леонкавалло.



10 декабря, Светлановский зал Дома музыки, 19.00



Дневной концерт для детей



Московская филармония приготовила для юных посетителей музыкально-литературную композицию по «Рассказу о капитане Гаттерасе, о Мите Стрельникове, о хулигане Ваське Табуреткине и о злом коте Хаме». Сочинение Алексея Толстого прочтет Григорий Сиятвинда. Музыкальные иллюстрации взял на себя Академический симфонический оркестр Московской филармонии (дирижер — Игорь Манашеров).



11 декабря, КЗЧ им. Чайковского, 14.00

«День опричника»​​​​​​​



Фото: lenkom.ru

Режиссер Марк Захаров представляет премьеру — спектакль по мотивам произведений Владимира Сорокина «День опричника» и «Теллурия». По словам Захарова, с разрешения автора он сделал в постановке «стилизацию и фантасмагорию на тему этих двух произведений». Действие спектакля происходит, как сказано в аннотации, «через сто лет после премьеры».



9 декабря, 19.00, Театр «Ленком»



«#сонетышекспира»



Фото: theatreofnations.ru/Александр Иванишин

Спектакль режиссера Тимофея Кулябина — своеобразная квинтэссенция человеческого бытия. Взгляд, которым человек окидывает прожитую жизнь и видит ее самые важные моменты. И это не глобальные события, а короткие встречи, мимолетные взгляды, случайные улыбки...



10 декбря, 20.00, Театр Наций



«Baden-Баден»



Фото: ТАСС/Александр Куров

Режиссер Юрий Еремин в спектакле по мотивам романа Ивана Тургенева «Дым» рассказал про всесокрушающую страсть. Молодой помещик Григорий Михайлович Литвинов (Алексей Трофимов) встречает замужнюю подругу юности (Евгения Крюкова), в которую некогда был влюблен, и гибнет бесповоротно...



10 декабря, 19.00, Театр имени Моссовета



Вечер Евгения Князева: «Я дом построил из стихов»



Очень личный разговор актера со зрителями. Это практически моноспектакль, во время выступления ректора «Щуки» поддерживают лишь его студенты.



10 декабря, 20.00, Театр имени Евгения Вахтангова



«Примадонны»



Фото: ТАСС/Михаил Фомичев

Режиссер Евгений Писарев поставил комедию с переодеваниями. В центре сюжета — два актера, пытающиеся хитростью получить чужое наследство. Чтобы достать денег, они выдают себя за потерявшихся племянниц богатой дамы...



11 декабря, 19.00, МТХ имени А.П. Чехова



«Одесса 913»​​​​​​​



Фото: ermolova.ru

Яркий одесский колорит, афористичный юмор и напряженный драматический сюжет ждут зрителя в спектакле о дореволюционной Одессе. Мендель Крик собирается продать свою знаменитую на весь город конюшню и оставить семью ради красавицы Маруськи. И все бы хорошо, но дети не одобряют решения отца.



11 декабря, 19.00, Театр имени Ермоловой

«Общее частное»



На персональной выставке Марии Сафроновой представлены живопись и инсталляции. Каждая из трех секций экспозиции описывает процесс социализации человека, используя разный тематический ландшафт: типичную советскую школу, психиатрическую больницу и среднестатистический офис.



До 8 января, Московский музей современного искусства



«Рафаэль. Поэзия образа»



Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов ​​​​​​​



Последняя возможность посетить одну из самых резонансных выставок Пушкинского музея. 11 работ Рафаэля прибыли в Москву из Галереи Уффици и других итальянских собраний. Зрители смогут увидеть такие шедевры, как «Автопортрет» (1506), «Мадонна Грандука» (1505), «Экстаз святой Цецилии со святыми Павлом, Иоанном Евангелистом, Августином и Марией Магдалиной» (1515).



До 11 декабря, ГМИИ им. А.С. Пушкина



«Взгляд»



Экспозиция нашей современницы Ирины Наховой. Известная российская художница создала серию видеоработ по мотивам полотен Рембрандта, ван Дейка, Лукаса Кранаха и других великих живописцев.



До 29 января 2017 года, ГМИИ им. А.С. Пушкина