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Правительство расширило список запрещенных для госзакупок лекарств

Речь идет об импортных препаратах, для которых действуют ограничения допуска при закупках для государственных и муниципальных нужд

Глава кабинета министров РФ Дмитрий Медведев подписал указ, расширяющий перечень медицинских изделий, для которых действуют ограничения допуска при закупках для государственных и муниципальных нужд.

Соответствующий документ размещен на сайте правительства РФ. Постановление пополняет перечень еще 62 пунктами. 

«В том числе диагностическим оборудованием, включая рентгеновские аппараты, физиотерапевтическим оборудованием, диагностическими наборами, хирургическими и стоматологическими инструментами, техническими средствами реабилитации, инкубаторами интенсивной терапии для новорожденных, медицинскими изделиями ватно-марлевой группы и абсорбирующим бельем», — сообщается в пояснительной записке к постановлению.

Также отмечается, что ограничительные меры распространяются только на государственные закупки, не действуя при этом на импортные медицинские изделия, которые находятся на коммерческом рынке.

Перечень иностранных медицинских изделий, запрещенных для государственных закупок, был утвержден постановлением кабмина РФ от 5 февраля 2015 года. Согласно этому документу, заявки на поставки зарубежных медицинских изделий должны отклоняться в случае, если существуют хотя бы два поставщика аналогичных изделий из России, Армении, Белоруссии или Казахстана.

Известия // среда, 7 декабря 2016 года

Правительство расширило список запрещенных для госзакупок лекарств

Речь идет об импортных препаратах, для которых действуют ограничения допуска при закупках для государственных и муниципальных нужд

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