Саакашвили приготовился жить в аэропорту в случае лишения гражданства

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили объявил, что собирается жить в аэропорту, если власти Украины лишат его гражданства.

Политик подчеркнул, что не намерен покидать Украину.

В интервью Deutsche Welle Саакашвили заявил, что президент Порошенко дважды предлагал ему место премьер-министра, однако он отказывался. По его мнению, это доказывает, что «руководящий пост для него не является самоцелью».

Своей главной целью Саакашвили назвал проведение внеочередных выборов в Верховную раду. Он намерен баллотироваться при поддержке созданной им партии «Рух новых сил», в которой, по его словам, зарегистрировалось порядка 20 тыс. человек, передает «Федеральное агентство новостей».