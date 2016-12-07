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Саакашвили приготовился жить в аэропорту в случае лишения гражданства

Экс-губернатор Одесской области не собирается покидать Украину

Фото: TASS/AP/Sergei Chuzavkov

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили объявил, что собирается жить в аэропорту, если власти Украины лишат его гражданства.

Политик подчеркнул, что не намерен покидать Украину.

В интервью Deutsche Welle Саакашвили заявил, что президент Порошенко дважды предлагал ему место премьер-министра, однако он отказывался. По его мнению, это доказывает, что «руководящий пост для него не является самоцелью».

Своей главной целью Саакашвили назвал проведение внеочередных выборов в Верховную раду. Он намерен баллотироваться при поддержке созданной им партии «Рух новых сил», в которой, по его словам, зарегистрировалось порядка 20 тыс. человек, передает «Федеральное агентство новостей».

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Известия // среда, 7 декабря 2016 года

Саакашвили приготовился жить в аэропорту в случае лишения гражданства

Саакашвили приготовился жить в аэропорту в случае лишения гражданстваЭкс-губернатор Одесской области не собирается покидать Украину

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