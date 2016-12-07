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Власти пояснили условия налоговых льгот для резидентов ТОР «Тольятти»

Пониженные ставки устанавливаются для организаций при ведении раздельного учета доходов и расходов

Налоговые преференции для резидентов территории опережающего развития (ТОР) «Тольятти» обсуждались 7 декабря на заседании правительства Самарской области. Для получивших этот статус предприятий вводится новая льготная категория и устанавливается пониженная ставка налога на прибыль. Так, резиденты ТОР в первые пять лет будут отдавать в региональный бюджет 2% прибыли, в следующие пять лет — 10%.

На заседании обсуждался законопроект «О внесении изменений в статью 4 Закона Самарской области «О налоге на имущество организаций на территории Самарской области» и в статью 2 Закона Самарской области «О пониженных ставках налога на прибыль организаций, зачисляемого в областной бюджет». Документ предусматривает установление льгот по налогу на имущество организаций и налогу на прибыль организаций для резидентов ТОР «Тольятти», сообщает TLTGorod.ru.

Поясняется, что пониженные ставки будут действовать в случае ведения резидентами ТОР раздельного учета доходов (расходов), полученных от деятельности. По мнению властей, налоговые преференции дадут возможность городу Тольятти избавиться от приставки «моно», жителям — получить новые рабочие места, а также позволят привлечь дополнительные инвестиции.

Как сообщалось ранее, 28 сентября 2016 года председатель правительства России Дмитрий Медведев сообщил о подписании документа о присвоении Тольятти статуса территории опережающего развития.

Статус ТОР приобретается на 10 лет с возможностью продления на пять лет и подразумевает налоговые льготы, снижение арендной платы и тарифа по страховым взносам для всех резидентов.

Порог минимальных капиталовложений в рамках инвестиционных проектов, согласно постановлению, не может быть менее 5 млн рублей. Еще одним условием является создание не менее 20 рабочих мест.

Известия // среда, 7 декабря 2016 года

Власти пояснили условия налоговых льгот для резидентов ТОР «Тольятти»

Пониженные ставки устанавливаются для организаций при ведении раздельного учета доходов и расходов

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