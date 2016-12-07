Несбывшаяся надежда «Большой книги»

В Москве объявили лауреатов 11-й российской национальной литературной премии «Большая книга». Чествование финалистов короткого списка, лучшим из которых стал Леонид Юзефович с романом «Зимняя дорога», по традиции прошло в Доме Пашкова.



В первых рядах расположились 11 номинированных авторов, меценаты и почетные гости премии — Петр Авен, Олег Сысуев, Михаил Сеславинский и Владимир Чуров. Под звуки музыки, сигнализирующие о начале торжественной церемонии, в зале появился министр культуры Владимир Мединский.



Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Ведущие мероприятия Игорь Золотовицкий и Маргарита Русецкая, начав с шуток «о наболевшем» — например, о вручении Нобелевской премии по литературе Бобу Дилану, — перешли к вручению приза читательских симпатий. Согласно голосованию в Facebook, где один лайк был равен одному голосу, на первом месте оказался роман Людмилы Улицкой «Лестница Якова». Вторую позицию заняла Мария Галина и ее «Автохтоны», на третьем месте с разницей в несколько голосов утвердился «Авиатор» Евгения Водолзакина.



Результаты читательского голосования мало чем отличились от мнения профессионального жюри: «Лестница Якова» получила третий приз, «Авиатор» — второй. Ну, а триумфатором премии стал Леонид Юзефович с его «Зимней дорогой». После награждения писатель был чрезвычайно растроган и немногословен.



Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— Пусть читатель ориентируется не на лауреатов, а на всех писателей короткого списка. Что касается моей книги — в ней нет никакого художественного наполнения. Это документальный роман, — сказал «Известиям» лауреат.



Евгений Водолазкин получил приз из рук Владимира Мединского. Министр культуры признался, что является поклонником его романов.



— Видите, у меня масса цитат из «Лавра», — продемонстрировал министр свой планшет. — Вот одна из них, например: «Выяснение времени конца света многим казалось занятием почтенным, ибо на Руси любили масштабные задачи».



Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Несбывшейся надеждой премии, по мнению гостей, стал роман Алексея Иванова «Ненастье».



— Моим бесспорным фаворитом, помимо «Авиатора», было «Ненастье». К сожалению, книга недобрала совсем небольшое, как мне известно, количество голосов, — сожалел в разговоре с «Известиям» советник президента по культуре Владимир Толстой.



Первый замглавы ВГТРК Антон Златопольский назвал отсутствие «Ненастья» в списке лауреатов «личным разочарованием».



— В нем описано всё, что происходило с нашей Родиной в 1990-е. Но я уверен, что это только начало пути этого романа, у него большое будущее. Что касается победителя и победителей — выбор, как всегда, профессионален, — резюмировал Златопольский.



Справка «Известий»

Российская национальная литературная премия «Большая книга» учреждена в 2005 году Центром поддержки отечественной словесности. На соискание премии принимаются произведения всех прозаических жанров, включая мемуары, жизнеописания и другую документальную прозу. В 2016 году денежный эквивалент вручаемых премий составил соответственно 3 млн, 1,5 млн и 1 млн рублей.

