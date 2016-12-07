Новости, деловые новости - Известия
Среда,
7 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Культура   |     |   написать авторам

Несбывшаяся надежда «Большой книги»

Объявлены лауреаты 11-й национальной литературной премии

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

В Москве объявили лауреатов 11-й российской национальной литературной премии «Большая книга». Чествование финалистов короткого списка, лучшим из которых стал Леонид Юзефович с романом «Зимняя дорога», по традиции прошло в Доме Пашкова.

В первых рядах расположились 11 номинированных авторов, меценаты и почетные гости премии — Петр Авен, Олег Сысуев, Михаил Сеславинский и Владимир Чуров. Под звуки музыки, сигнализирующие о начале торжественной церемонии, в зале появился министр культуры Владимир Мединский.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Ведущие мероприятия Игорь Золотовицкий и Маргарита Русецкая, начав с шуток «о наболевшем» — например, о вручении Нобелевской премии по литературе Бобу Дилану, — перешли к вручению приза читательских симпатий. Согласно голосованию в Facebook, где один лайк был равен одному голосу, на первом месте оказался роман Людмилы Улицкой «Лестница Якова». Вторую позицию заняла Мария Галина и ее «Автохтоны», на третьем месте с разницей в несколько голосов утвердился «Авиатор» Евгения Водолзакина. 

Результаты читательского голосования мало чем отличились от мнения профессионального жюри: «Лестница Якова» получила третий приз, «Авиатор» — второй. Ну, а триумфатором премии стал Леонид Юзефович с его «Зимней дорогой». После награждения писатель был чрезвычайно растроган и немногословен.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— Пусть читатель ориентируется не на лауреатов, а на всех писателей короткого списка. Что касается моей книги — в ней нет никакого художественного наполнения. Это документальный роман, — сказал «Известиям» лауреат.

Евгений Водолазкин получил приз из рук Владимира Мединского. Министр культуры признался, что является поклонником его романов. 

— Видите, у меня масса цитат из «Лавра», — продемонстрировал министр свой планшет. — Вот одна из них, например: «Выяснение времени конца света многим казалось занятием почтенным, ибо на Руси любили масштабные задачи». 

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Несбывшейся надеждой премии, по мнению гостей, стал роман Алексея Иванова «Ненастье». 

— Моим бесспорным фаворитом, помимо «Авиатора», было «Ненастье». К сожалению, книга недобрала совсем небольшое, как мне известно, количество голосов, — сожалел в разговоре с «Известиям» советник президента по культуре Владимир Толстой. 

Первый замглавы ВГТРК Антон Златопольский назвал отсутствие «Ненастья» в списке лауреатов «личным разочарованием». 

— В нем описано всё, что происходило с нашей Родиной в 1990-е. Но я уверен, что это только начало пути этого романа, у него большое будущее. Что касается победителя и победителей — выбор, как всегда, профессионален, — резюмировал Златопольский. 

Справка «Известий»

Российская национальная литературная премия «Большая книга» учреждена в 2005 году Центром поддержки отечественной словесности. На соискание премии принимаются произведения всех прозаических жанров, включая мемуары, жизнеописания и другую документальную прозу. В 2016 году денежный эквивалент вручаемых премий составил соответственно 3 млн, 1,5 млн и 1 млн рублей.

Известия // среда, 7 декабря 2016 года

Несбывшаяся надежда «Большой книги»

Несбывшаяся надежда «Большой книги»Объявлены лауреаты 11-й национальной литературной премии

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Интерактив

Мальчик со шрамом: лучшая экранизация «Гарри Поттера»

Мальчик со шрамом: лучшая экранизация «Гарри Поттера»

Все интерактивы

Мнение

Платон Беседин

писатель

Все мнения

Фотолента

Козловский, Безруков и Гришаева получили премии «Звезда театрала»

Козловский, Безруков и Гришаева получили премии «Звезда театрала»

Мнение

Петр Толстой

вице-спикер Госдумы

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке