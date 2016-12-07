Банк «Югра» открыл «Деловой дворец»

В рамках стратегии по развитию малого и среднего бизнеса ПАО банк «Югра» объявляет об открытии уникального многофункционального центра обслуживания для представителей малого и среднего бизнеса (МСП). На базе этого центра предприниматели получат доступ не только к полному спектру финансовых продуктов, но и юридическую консультацию по вопросам открытия и регистрации нового бизнеса, нотариальное обслуживание, рекомендации по выбору формы кредитования, а также услуги по вопросам бухгалтерского, управленческого и налогового учета.

Клиенты банка, планирующие воспользоваться банковскими гарантиями для участия в госзакупках, получат юридическую консультацию по оформлению заявочной документации. Также предпринимателям станет доступна услуга по сопровождению сделок: юридическая экспертиза по представленным договорам и документам контрагентов.

Общий объем кредитования МСП в банке «Югра» на 1 ноября 2016 составил более 85 млрд руб.По прогнозу экспертов банка, благодаря запуску и работе многофункционального центра портфель в 2017 году в сегменте МСП увеличится на 3 млрд. руб.

По словам Алексея Нефедова, президента банка «Югра», обладает обширным опытом работы с представителями малого и среднего бизнеса, а новое предложение не имеет аналогов на российском рынке.

«В основе этого проекта лежит концепция «единого окна», что позволит нам выстроить доверительные и долгосрочные партнерские отношения, максимально сократить риски, связанные с кредитование МСП, а также повысить эффективность бизнеса наших клиентов, а при необходимости - масштабировать его», - отметил он.

Банк подготовил необходимую инфраструктуру повышенного уровня комфортности. Площадь нового офиса гарантирует отсутствие очередей. Одновременно могут проходить до 10 деловых встреч. Решение о расположении центра в основном здании банка связано с возможностью оперативного доступа к специалистам всех бизнес-департаментов.

В течение полугода будет проводиться мониторинг уровня удовлетворенности качеством, оказываемых сервисных услуг. На основе полученных данных, банк будет принимать решение о расширении их списка. В случае, если московский центр покажет свою эффективность в первом полугодии 2017 года, до конца года данное решение будет реализовано на базе других региональных филиалов банка «Югра».

Отделение банка также будет оказывать услуги для физических лиц. Благодаря своим масштабам в офисе, расположенном в самом центре Москвы, разместили депозитарий, рассчитанный на 3000 ячеек, хранилище имеет самый высокий класс защиты от взлома как по международным, так и по стандартам Центрального банка России. Кроме того, в дальнейшем в одном из депозитариев будет введена биометрическая система безопасности за счет использования компьютерных систем распознавания личности.