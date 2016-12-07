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В Ижевске появится электронная база бездомных

Регистрировать будут тех, кто обратится в пункт временного пребывания

Ижевские власти решили создать электронную базу бездомных.

Ее формированием займется пункт временного пребывания «Теплый кров». Информацию соберут обо всех, кто будет обращаться туда за помощью, сообщает ИА «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу Удмуртской и Ижевской епархии РПЦ.

На каждого будет заводиться карточка с фотографией, анкетой и перечнем благотворительных услуг, оказанных ему.

Как сказали в руководстве организации, бездомным не только дают согреться, но и предоставляют помощь в поиске пропавших документов.

В частности, в прошлом году 10 постояльцам восстановили паспорта и полисы ОМС. Некоторым удалось получить инвалидность и оформить пенсию.

Известия // среда, 7 декабря 2016 года

В Ижевске появится электронная база бездомных

Регистрировать будут тех, кто обратится в пункт временного пребывания

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