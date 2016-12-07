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Брянский паралимпиец Владислав Фролов получит квартиру

Содействие обещал оказать глава региона Александр Богомаз

Брянский спортсмен-паралимпиец Владислав Фролов получит квартиру. Глава региона Александр Богомаз пообещал ему оказать содействие в жилищном вопросе.

В областном центре прошла встреча руководителей региона с брянскими спортсменами-паралимпийцами и их тренерами. На встрече атлетам рассказали о новой системе материального поощрения победителей и призеров соревнований мирового уровня. Губернатор также пообещал для детско-юношеской школы адаптивной физической культуры купить автобус.

Толкатель ядра, страдающий поражением опорно-двигательного аппарата, Владислав Фролов — двукратный чемпион мира. Атлет в числе шести брянских спортсменов должен был участвовать в Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

В сентябре 2016 года Владислав Фролов выиграл всероссийские соревнования. Турнир проводился как альтернатива Паралимпиаде в Рио, куда российские спортсмены не были допущены.

Ранее Александр Богомаз подарил купленный за свои деньги Chevrolet Niva пятикратному чемпиону мира по самбо Артему Осипенко, пишет NASHBRYANSK.RU.

Известия // среда, 7 декабря 2016 года

Брянский паралимпиец Владислав Фролов получит квартиру

Содействие обещал оказать глава региона Александр Богомаз

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