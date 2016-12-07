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Менеджер банка обворовал VIP-клиентов на 150 млн рублей

Среди жертв мошенника оказалась и телеведущая Елена Усанова

Фото: ТАСС/Максим Шеметов

Директор первого Управления персонального обслуживания Русского международного банка (РМБ) списал со счетов клиентов более 150 млн рублей, пользуясь своим служебным положением. Одной из жертв VIP-менеджера банка стала телеведущая Елена Усанова – ее ущерб составил 50 млн рублей. Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

В УВД ЦАО с заявлением на своего сотрудника обратилось руководство РМБ. В администрации банка отметили, что VIP-менеджер Андрей В. долгое время воровал деньги у своих клиентов, а финансовому учреждению теперь приходится выплачивать компенсации его жертвам.

«В краже подозревается менеджер Андрей В., который, имея доступ к счетам, переводил деньги на разных людей», – цитируют Дни.Ру заявление правоохранительных органов.

По версии следствия, менеджер Андрей украл деньги как минимум у десяти человек. Мошенник действовал не один – к преступлениям причастны по крайней мере еще четыре человека, сообщает Life.ru. Это могли быть как другие сотрудники банка, так и клиенты.

После серии преступлений подозреваемый в мошенничестве менеджер скрылся. Идет его поиск.

Известия // среда, 7 декабря 2016 года

Менеджер банка обворовал VIP-клиентов на 150 млн рублей

Менеджер банка обворовал VIP-клиентов на 150 млн рублейСреди жертв мошенника оказалась и телеведущая Елена Усанова

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