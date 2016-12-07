Путин потребовал соблюдать условия содержания заключенных

Требования к условиям содержания заключенных в России необходимо неукоснительно соблюдать. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с высшими офицерами и прокурорами в среду.

«Федеральной службе исполнения наказаний важно неукоснительно соблюдать требования к условиям содержания осужденных, никогда не забывать, что это оступившиеся, но тоже граждане России», — заявил глава государства.

Он также потребовал от ФСИН «повышать надежность охраны следственных изоляторов и исправительных учреждений за счет современных технологий».