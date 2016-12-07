Новости, деловые новости - Известия
Среда,
7 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Политика   |     |   написать авторам

Путин потребовал соблюдать условия содержания заключенных

Президент России призвал ФСИН не забывать, что отбывающие наказание люди являются гражданами страны

Требования к условиям содержания заключенных в России необходимо неукоснительно соблюдать. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с высшими офицерами и прокурорами в среду.

«Федеральной службе исполнения наказаний важно неукоснительно соблюдать требования к условиям содержания осужденных, никогда не забывать, что это оступившиеся, но тоже граждане России», — заявил глава государства.

Он также потребовал от ФСИН «повышать надежность охраны следственных изоляторов и исправительных учреждений за счет современных технологий».

Известия // среда, 7 декабря 2016 года

Путин потребовал соблюдать условия содержания заключенных

Президент России призвал ФСИН не забывать, что отбывающие наказание люди являются гражданами страны

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Петр Толстой

вице-спикер Госдумы

Все мнения

Мнение

Платон Беседин

писатель

Все мнения

Мнение

Андрей Суздальцев

политолог

Все мнения

Мнение

Анатолий Кучерена

адвокат

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Денис Мантуров

министр

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке