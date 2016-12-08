Давайте растить экспорт

Как говорят, не было бы счастья, да несчастье помогло. Во время кризиса 2009 года много говорили о том, какие грандиозные преимущества от сложившейся ситуации в перспективе может получить российская несырьевая экономика. Но тогда чуда не произошло: цены на углеводороды ненадолго снизились, а затем быстро вернулись к прежним значениям. Российская несырьевая промышленность и сфера услуг восстановились уже через пару лет вместе с покупательной способностью, и, казалось, все были счастливы.

Зато теперь, когда над Россией пронесся «идеальный шторм», государство всерьез задумалось о новых точках экономического роста. Падение цен на нефть или санкции не являются ключевыми факторами нынешней стагнации. Настоящий бич — неразвитая инфраструктура и ограниченные возможности внутреннего рынка. С инфраструктурой всё понятно, правительство многое делает для ее развития. А вот естественные ограничения внутреннего рынка — проблема более серьезная: нельзя в короткие сроки удвоить население страны или сделать его богаче, чтобы повысить спрос.

Увеличению внутреннего спроса могли бы способствовать инфраструктурные проекты, но у государства сейчас нет денег в тех масштабах, которые могут спасти положение. Ответное эмбарго и падение курса рубля привели к росту внутреннего спроса на некоторые отечественные товары, но тут наши производители уперлись в потолок: доходы населения упали, покупать стали меньше. Так мы пришли к пониманию того, что не столько импортозамещение, сколько выход на внешние рынки способен дать нашему несырьевому бизнесу ощутимый рост в перспективе. Наша страна взяла курс на «экспорторазмещение».

По данным Федеральной таможенной службы, в первом полугодии нынешнего года на долю экспорта углеводородов в страны дальнего зарубежья приходилось 63% в стоимостном выражении, а на продукцию машиностроения — только 4%, продукты питания и сельхозпродукцию — 5%. Физические объемы экспорта возросли: электрического оборудования — на 37,8%, оптических аппаратов и инструментов — на 30,3%, средств наземного транспорта — на 37,8%. При этом темпы роста экспорта многих товаров заметно опережали рост их производства.

В структуре экспорта в страны СНГ, являющиеся нашим традиционным внешним рынком, углеводороды доминируют в меньшей степени, на их долю приходится только 39% доходов, на продукцию машиностроения — 14%, на продукты и сельскохозяйственное сырье — 11%.

При этом экспортеры уверенно переориентируются на рынки стран дальнего зарубежья. Наиболее перспективные направления — ЮАР, страны Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Северной Африки, Латинской Америки и Восточной Европы. Конкурентоспособность российских товаров и услуг сегодня высока как никогда. Наибольший потенциал, если говорить о товарах, у приборостроения, пищевой продукции и в FMCG-секторе. Что касается услуг, то это инжиниринг и телекоммуникации. Внутренний рынок становится для подобных компаний тесен, а за рубежом есть огромное пространство инфраструктурных проектов. В России сформировался пул средних и малых компаний, которые внутри страны в своих нишах уже достигли потолка роста. Поэтому не случайно, что теперь они являются самыми активными участниками специализированных международных выставок.

Вместе с тем на международных рынках растут протекционистские настроения, а потому в вопросах развития экспорта наш бизнес может всерьез рассчитывать только на поддержку российского правительства. Очевидно, что необходимо снижение экспортных пошлин и облегчение таможенных и разрешительных процедур, упрощение порядка оформления разрешений на временный вывоз товаров для участия в международных выставках. То же касается и ввоза в Россию оборудования и комплектующих для промышленности.

Еще одна мера поддержки — государственное субсидирование участия средних и малых предприятий в международных выставках. В настоящее время Минпромторг России реализует подобные программы в отдельных отраслях, но их необходимо расширять. Многим компаниям не по карману регулярное присутствие на международных выставках и форумах, но именно там и заключаются сделки, не имеющие принципиальной государственной важности.

Больное место наших производителей — НИОКР. Финансовые возможности вкладываться в исследования и разработки есть только у крупных предприятий. Притом что в России есть огромный научный потенциал, заказчиков нет. Частные инвесторы предпочитают вкладывать свои средства в покупку готовых технологий за рубежом. Решением проблемы могут оказаться программы государственно-частного партнерства. Пока наиболее заметные успехи в этой области демонстрируют только атомная промышленность, тяжелое машиностроение, отчасти химическая промышленность.

Правительство Российской Федерации делает многое для поддержки экспортеров. Это и субсидирование и страхование экспортных кредитов от коммерческих и политических рисков, и гарантийная поддержка экспортных операций по определенным видам продукции, и софинансирование экспортной деятельности малых и средних предприятий.

Вместе с тем сам бизнес тоже должен преодолеть свои внутренние барьеры. Многие российские предприятия привыкли работать на государственный и муниципальный заказ и даже воспринимают его как некую обязанность государства. Такая стратегия ведения бизнеса не сулит в перспективе никакого роста. Значительное число производств оказались не готовы к сокращению объемов госзаказа, потому что в предыдущие годы не искали других заказчиков и не вкладывались в модернизацию производства, достаточную для достойного выхода на внешние рынки. Времена меняются, пора менять и бизнес-стратегии.

Автор — вице-президент, руководитель дирекции по международной деятельности «Деловой России»

Все мнения >>

