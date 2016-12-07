«Народное искусство — подводная лодка, до поры лежащая на дне»

13 декабря в Концертном зале им. П.И. Чайковского пройдет 10-я юбилейная церемония награждения правительственной премией «Душа России», которую вручают за вклад в развитие народного творчества. Каждый из 15 лауреатов получит по 100 тыс. рублей, сообщили организаторы премии.

— В этом году будут отмечены исполнители из Крыма, Марий Эл, Хакасии, Забайкалья, Вологодской, Калининградской, Костромской, Калужской, Мурманской, Самарской, Рязанской и Саратовской областей, с Камчатки и из Москвы, — объявил замминистра культуры РФ Александр Журавский. — Народная музыка позволяет нам сохранить свою идентичность и самобытность, быть конкурентоспособными в глобальном мире.

О значении народного творчества в культуре страны знают все, но пишут и рассказывают о нем редко. Как призналась директор Государственного российского дома народного творчества Тамара Пуртова, самая большая проблема народного творчества — отсутствие информации.



— Как правило, нам отвечают, что мы — неформат. Пробиться трудно даже на канал «Культура», — отметила Тамара Пуртова.



— Как можно народную песню и музыку ввести в прокрустово ложе формата? — изумляется руководитель Хора имени Пятницкого Александра Пермякова. — Народное искусство — это своего рода подводная лодка, которая до поры лежит на дне. Наступит момент, когда мы всплывем. Так что всё встанет на свои места.

По ее словам, народное творчество нуждается в поддержке, причем на государственном уровне. 10 лет назад, когда была учреждена премия «Душа России», трудно было предположить, во что разовьется эта затея, но результаты уже есть.

— Первые лауреаты «Души России» стали пользоваться колоссальным уважением и авторитетом у себя в регионах. Вокруг них формируются творческие лаборатории, консультативные центры, — подытожила Александра Пермякова.



Премия «Душа России» ежегодно присуждается деятелям культуры, отдавшим большую часть своей жизни народному искусству и народному образованию. Среди лауреатов — руководители коллективов народного творчества (фольклорных ансамблей, народных хоров и ансамблей песни и танца, ансамблей народного танца, оркестров и ансамблей народных инструментов), исполнители эпоса (народные сказители), мастера народного декоративно-прикладного искусства. Статус правительственной награды премия «Душа России» получила 18 сентября 2006 года (постановление правительства РФ №579).