МЧС наградило валдайскую школьницу Юлию Колосову

В Москве подвели итоги фестиваля «Созвездие мужества». Его проводит МЧС.



В одной из специальных номинаций, «Дети-герои», победительницей стала 13-летняя Юлия Колосова из Новгородской области. В мае этого года шестиклассница спасла из горящего дома троих мальчиков. Девочка возвращалась из школы, когда услышала крики, доносящиеся из охваченного пламенем здания. Сначала она вывела из дома двоих 10-летних мальчиков. А потом, узнав, что внутри остался их 6-летний брат, вернулась и за ним.

Помимо Юли, в этой номинации награды получили Сергей Ганжа из Алтайского края, Кристина Гришкова из Ростовской области и Глеб Фионин из Владимирской области.



«Хочется поклониться родителям этих детей и вам, дорогие дети: пока есть вы, есть мы», — сказала на вручении детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Как уточняет «Новгород.ру», в конкурсе специальных номинаций отмечают тех, кто, не являясь сотрудником МЧС, спасает людей.