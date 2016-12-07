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МЧС наградило валдайскую школьницу Юлию Колосову

В мае этого года 13-летняя девочка спасла из горящего дома троих детей

В Москве подвели итоги фестиваля «Созвездие мужества». Его проводит МЧС.

В одной из специальных номинаций, «Дети-герои», победительницей стала 13-летняя Юлия Колосова из Новгородской области. В мае этого года шестиклассница спасла из горящего дома троих мальчиков. Девочка возвращалась из школы, когда услышала крики, доносящиеся из охваченного пламенем здания. Сначала она вывела из дома двоих 10-летних мальчиков. А потом, узнав, что внутри остался их 6-летний брат, вернулась и за ним.

Помимо Юли, в этой номинации награды получили Сергей Ганжа из Алтайского края, Кристина Гришкова из Ростовской области и Глеб Фионин из Владимирской области.

«Хочется поклониться родителям этих детей и вам, дорогие дети: пока есть вы, есть мы», — сказала на вручении детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Как уточняет «Новгород.ру», в конкурсе специальных номинаций отмечают тех, кто, не являясь сотрудником МЧС, спасает людей.

Известия // среда, 7 декабря 2016 года

МЧС наградило валдайскую школьницу Юлию Колосову

В мае этого года 13-летняя девочка спасла из горящего дома троих детей

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