Путин: Россия не должна закрываться от мировой экономики

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не должна закрываться от мировой экономики.

По его словам, при этом страна должна наращивать свой экономический потенциал в ответ на исходящие извне риски для экономики.

«Наш главный фундаментальный ответ (на риски) состоит в том, чтобы наращивать собственный экономический потенциал, не закрываться при этом от мировой экономики, а повышать свою эффективность», — сказал Путин на заседании Совета безопасности РФ.

Президент добавил, что в России также необходимо продолжать работу по формированию благоприятного инвестиционного климата.

Путин подчеркнул, что конкурентоспособность национальной юрисдикции является одной из важнейших гарантий экономической безопасности страны.