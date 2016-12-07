Путин призвал продолжать работу по оздоровлению банковского сектора

Президент РФ Владимир Путин заявил на Совете безопасности о необходимости продолжения работы по оздоровлению банковского сектора страны, но призвал быть аккуратными и не забывать о социальных последствиях.

«Следует продолжать работу по оздоровлению банковского сектора. Естественно, здесь нужно действовать аккуратно и всегда помнить о социальных последствиях», — сказал президент, выступая на обсуждении проекта Стратегии экономической безопасности до 2030 года.

Также президент заявил о необходимости противодействия незаконному выводу денежных средств за рубеж и потребности в совершенствовании механизмов противодействия кибератакам на финансовую инфраструктуру.