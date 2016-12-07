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Уголовное дело завели против строительной компании в Ульяновске

Она задолжала сотрудникам 1 млн рублей

Против ООО «Ульяновская дорожная строительная компания» завели уголовное дело.

В следственные органы пожаловались сотрудники предприятия.

Во время проверки было установлено, что 40 работникам не платили зарплату с сентября 2014 по февраль 2015 года. В результате сумма задолженности составила около 1 млн рублей, сообщает ресурс 1ul.ru со ссылкой на СК России по Ульяновской области.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства правонарушения. Кроме того, назначены экспертные исследования.

Известия // среда, 7 декабря 2016 года

Уголовное дело завели против строительной компании в Ульяновске

Она задолжала сотрудникам 1 млн рублей

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