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Звезды классической музыки приедут на «Новый год в Консерватории»

Музыкальный фестиваль пройдет в Большом зале московской Консерватории с 29 декабря по 5 января

Музыкальный фестиваль «Новый год в Консерватории» откроется в Москве 29 декабря. В рамках фестиваля, который будет проходить в Большом зале Московской Консерватории, состоятся концерты ведущих оперных звезд и исполнителей классической музыки, среди которых — американская скрипачка Сара Чанг, перуанский тенор Хуан Диего Флорес, мексиканский тенор Рамон Варгас, французский пианист Давид Фрэ и Государственный академический камерный оркестр России.

— С начала нулевых мы регулярно организовывали новогодние концерты в Консерватории. Мы хотим продолжить эту традицию и дополнить ее нашим свежим видением и опытом в области мероприятий классической музыки и кроссовера. Мы будем привозить большие имена и интересные программы. Мы хотим, чтобы люди знали: на Новый год в Консерватории всегда можно послушать хорошую музыку от признанных мастеров классической сцены, — рассказывает генеральный директор и продюсер компании-организатора Euro Entertainment Ильдар Бакеев.

Фестиваль откроется 29 декабря концертом ведущей скрипки США Сары Чанг, которая выступит в сопровождении Национального филармонического оркестра России, 31 декабря на сцене Большого зала Консерватории споет звезда Венской оперы, «Метрополитен-опера» и «Ла Скала» Рамон Варгас. Знаменитый испанский тенор выступит в сопровождении Симфонического оркестра театра «Геликон-опера». 3 января праздничную программу продолжит обладатель редкого «изящного тенора», перуанский оперный певец Хуан Диего Флорес, а 4 января в Большом зале консерватории выступит французский пианист Давид Фрэ, прославившийся неординарными интеллектуальными интерпретациями произведений Баха и Шуберта. Завершится фестиваль 5 января концертом Государственного академического камерного оркестра России под управлением золотого гобоя России Алексея Уткина.

Кроме того, 31 декабря, в канун Нового года, в Малом зале Консерватории пройдет концерт известного гитариста Евгения Филькенштейна, а в Рахманиновском зале —  концерт скрипача и профессора МГК им. П.И. Чайковского Александра Тростянского.

Известия // среда, 7 декабря 2016 года

Звезды классической музыки приедут на «Новый год в Консерватории»

Музыкальный фестиваль пройдет в Большом зале московской Консерватории с 29 декабря по 5 января

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