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Тагильчанку оштрафовали за фиктивную регистрацию мигрантов

Женщине придется выплатить 100 тыс. рублей штрафа

В Нижнем Тагиле местная жительница в течение полугода регистрировала в своей квартире иностранных граждан, которые на самом деле там не проживали. Против нарушительницы было возбуждено уголовное дело, по которому ей грозило лишение свободы сроком до трех лет.

Как сообщает TagilCity.ru, мировой суд Ленинского района признал 42-летнюю тагильчанку виновной и назначил штраф в размере 100 тыс. рублей. Это минимальное наказание по статье УК РФ о фиктивной постановке на учет граждан иностранного государства.

Учитывая смягчающие вину обстоятельства, осужденной предоставлена рассрочка выплаты  10 месяцев.

Известия // среда, 7 декабря 2016 года

Тагильчанку оштрафовали за фиктивную регистрацию мигрантов

Женщине придется выплатить 100 тыс. рублей штрафа

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