Тагильчанку оштрафовали за фиктивную регистрацию мигрантов

В Нижнем Тагиле местная жительница в течение полугода регистрировала в своей квартире иностранных граждан, которые на самом деле там не проживали. Против нарушительницы было возбуждено уголовное дело, по которому ей грозило лишение свободы сроком до трех лет.

Как сообщает TagilCity.ru, мировой суд Ленинского района признал 42-летнюю тагильчанку виновной и назначил штраф в размере 100 тыс. рублей. Это минимальное наказание по статье УК РФ о фиктивной постановке на учет граждан иностранного государства.