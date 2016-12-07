Кабина лифта оборвалась в поликлинике в центре Москвы

В результате инцидента пострадал человек
В поликлинике в Пресненском районе в центре Москвы оборвалась кабина лифта. В результате инцидента пострадал человек, сообщили в экстренных службах столицы.
Это произошло в поликлинике №220 на улице Заморенова.
«На восьмом этаже оборвалась кабина лифта, сработало тормозное устройство, кабина не свалилась в шахту», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.
Согласно предварительным данным, пострадал один человек, находившийся в кабине лифта.
В настоящий момент ведутся работы по деблокированию кабины лифта. Причины произошедшего предстоит установить.