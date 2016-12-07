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Кабина лифта оборвалась в поликлинике в центре Москвы

В результате инцидента пострадал человек

В поликлинике в Пресненском районе в центре Москвы оборвалась кабина лифта. В результате инцидента пострадал человек, сообщили в экстренных службах столицы.

Это произошло в поликлинике №220 на улице Заморенова.

«На восьмом этаже оборвалась кабина лифта, сработало тормозное устройство, кабина не свалилась в шахту», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.

Согласно предварительным данным, пострадал один человек, находившийся в кабине лифта.

В настоящий момент ведутся работы по деблокированию кабины лифта. Причины произошедшего предстоит установить.

Известия // среда, 7 декабря 2016 года

Кабина лифта оборвалась в поликлинике в центре Москвы

В результате инцидента пострадал человек

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