Кабина лифта оборвалась в поликлинике в центре Москвы

В поликлинике в Пресненском районе в центре Москвы оборвалась кабина лифта. В результате инцидента пострадал человек, сообщили в экстренных службах столицы.

Это произошло в поликлинике №220 на улице Заморенова.

«На восьмом этаже оборвалась кабина лифта, сработало тормозное устройство, кабина не свалилась в шахту», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.

Согласно предварительным данным, пострадал один человек, находившийся в кабине лифта.

В настоящий момент ведутся работы по деблокированию кабины лифта. Причины произошедшего предстоит установить.