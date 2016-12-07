Центробанк сменил ответственного за финстабильность

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина освободила от должности директора департамента финансовой стабильности ЦБ Сергея Моисеева, он стал советником первого зампреда Центробанка.



Соответствующее сообщение размещено на сайте регулятора.



«Исполнение обязанностей директора <...> возложено на заместителя директора департамента финансовой стабильности Елизавету Данилову», — говорится в сообщении ЦБ.



Моисеев руководил этим подразделением почти три года, с февраля 2014 года. Всего же финансист работает в ЦБ чуть более пяти лет. До этого он был директором центра экономических исследований Московской финансово-промышленной академии.

