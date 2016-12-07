Путин: «Операция в Сирии продемонстрировала высокий боевой дух армии»

Операция в Сирии свидетельствует о возросшем качестве и возможностях российской армии и флота, а также высокого боевого духа личного состава, передает слова президент РФ Владимира Путина ТАСС.

«Убедительным свидетельством качественно возросших возможностей армии и флота стала военная операция против террористов в Сирии. Она продемонстрировала слаженную работу частей, подразделений и, что очень важно, высокий боевой дух личного состава», — сказал президент на встрече с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности.

Военная операция России в Сирии началась 30 сентября 2015 года и продолжается по сей день.

