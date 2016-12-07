Ученый из Воронежа разработал пульт к смартфону для слабовидящих людей

Аспирант Воронежского государственного университета Андрей Колупаев разработал пульт управления для смартфонов. Он позволит слабовидящим и слепым людям пользоваться современными гаджетами.



Пульт к гаджету подключается через Bluetooth. Управлять им нужно голосом. По словам автора, программное обеспечение смартфонов поддерживает работу пульта-приставки. Прибор небольших размеров: длина равна 65 мм, ширина составляет 45 мм, а высота — 25 мм. Его уже опробовали люди с ограниченными возможностями здоровья. Автор обещал доработать приставку в соответствии с их рекомендациями.

Как передает РИА «Воронеж», разработчик намерен выпустить пробную партию из 10 устройств. Их протестируют ученики специализированной школы для детей с ограниченными возможностями здоровья.