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Ученый из Воронежа разработал пульт к смартфону для слабовидящих людей

Устройство подключается к телефону через Bluetooth

Аспирант Воронежского государственного университета Андрей Колупаев разработал пульт управления для смартфонов. Он позволит слабовидящим и слепым людям пользоваться современными гаджетами.

Пульт к гаджету подключается через Bluetooth. Управлять им нужно голосом. По словам автора, программное обеспечение смартфонов поддерживает работу пульта-приставки. Прибор небольших размеров: длина равна 65 мм, ширина составляет 45 мм, а высота  25 мм. Его уже опробовали люди с ограниченными возможностями здоровья. Автор обещал доработать приставку в соответствии с их рекомендациями.

Как передает РИА «Воронеж», разработчик намерен выпустить пробную партию из 10 устройств. Их протестируют ученики специализированной школы для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Известия // среда, 7 декабря 2016 года

Ученый из Воронежа разработал пульт к смартфону для слабовидящих людей

Устройство подключается к телефону через Bluetooth

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