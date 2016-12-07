В Липецке свет отключали в ресторане MacDonald’s и ТРЦ «Москва»

Специалисты ЛЭСК за последние две недели обесточили за неуплату около 100 коммерческих организаций. Они задолжали энергетикам около 20 млн рублей.



Среди них ресторан быстрого питания MacDonald’s, ТРЦ «Москва» и гостиница «Турист».

После отключений некоторые организации оперативно погасили задолженность, сообщает GOROD48. В частности, как сообщили агентству в администрации MacDonald’s, отключение электроэнергии значит для них полный простой и значительные убытки. Долг предприятия составил 350 тыс. рублей.

В свою очередь, долг гостиницы «Турист» приближается к 100 тыс. рублей. Там обещали полностью расплатиться в течение недели.

ТРЦ «Москва» также частично погасил задолженность. Там своевременно не оплатили счета на сумму почти в 500 тыс. рублей.

Кроме того, как сообщает агентство, обесточены были ЦУМ, признанный банкротом, многоквартирный дом и коттеджи, отделение банка «Восточный», сеть АЗС и несколько продуктовых магазинов.