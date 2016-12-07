В Липецке свет отключали в ресторане MacDonald’s и ТРЦ «Москва»

Предприятия нарушили сроки оплаты за электричество
Специалисты ЛЭСК за последние две недели обесточили за неуплату около 100 коммерческих организаций. Они задолжали энергетикам около 20 млн рублей.
Среди них ресторан быстрого питания MacDonald’s, ТРЦ «Москва» и гостиница «Турист».
После отключений некоторые организации оперативно погасили задолженность, сообщает GOROD48. В частности, как сообщили агентству в администрации MacDonald’s, отключение электроэнергии значит для них полный простой и значительные убытки. Долг предприятия составил 350 тыс. рублей.
В свою очередь, долг гостиницы «Турист» приближается к 100 тыс. рублей. Там обещали полностью расплатиться в течение недели.
ТРЦ «Москва» также частично погасил задолженность. Там своевременно не оплатили счета на сумму почти в 500 тыс. рублей.
Кроме того, как сообщает агентство, обесточены были ЦУМ, признанный банкротом, многоквартирный дом и коттеджи, отделение банка «Восточный», сеть АЗС и несколько продуктовых магазинов.
Как пояснили в Липецкой энергосбытовой компании, за нарушение сроков оплаты должникам начисляют пеню по ставке дорогого кредита — 30% годовых. В случае если долг так и не будет погашен, предприятие ждет процедура банкротства.