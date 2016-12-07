Мальчик со шрамом: лучшая экранизация «Гарри Поттера»

В кинотеатрах отгремел спин-офф «Гарри Поттера» под названием «Фантастические твари и где они обитают», вернувший фанатов саги в мир волшебства и магии. В преддверии Нового года у российских поклонников появился еще один повод для радости. 7 декабря на книжных полках появилась новая часть франшизы «Гарри Поттер и проклятое дитя».

Стартовый тираж книги — 150 тыс. экземпляров. Действие восьмой части разворачивается спустя 19 лет. Гарри повзрослел, он женат, и у него трое детей. Вместе с Гермионой он работает в Министерстве магии и пытается скрыть существование Маховика времени, чтобы сохранить его для дальнейших исследований. Тем временем младший сын героя Альбус отправляется в Хогвартс, однако бремя популярности отца не дает мальчику в полной мере насладиться первым годом обучения в знаменитой школе.

По мотивам книги была написана пьеса, премьера которой состоялась в Лондоне. На главные роли были приглашены новые актеры: в Гарри Поттера перевоплощался Джейми Паркер, в Рона Уизли — Пол Тонли, а в Гермиону — Нома Думезвени.



К слову, Дэниел Рэдклифф, игравший волшебника во всех фильмах франшизы, постановку смотреть отказался. «Мне бы хотелось посмотреть пьесу, — сказал актер в эфире шоу Стивена Кольбера. — Я очень заинтригован. Слышал, она замечательная. Но смотреть пьесу в зале, полном фанатов «Гарри Поттера», — далеко не лучший способ получить удовольствие от постановки. Особо не расслабишься. Поэтому с походом в театр придется как минимум повременить».

«Джейми Паркер — великолепный актер, и я очень рад, что он играет меня. Отныне все вопросы по поводу Гарри Поттера перейдут к нему», — с улыбкой добавил актер.

Споры по поводу того, какая часть франшизы самая лучшая, не угасают по сей день. «Известия» предлагают читателям расставить все точки над i и составить свой список любимых экранизаций.