В России пересмотрели механизм реализации конфиската

Дмитрий Медведев подписал новое постановление о порядке реализации конфискованного имущества, обращенного в государственную собственность. Согласно документу, теперь возможна продажа конфиската как по прямой сделке, так и в ходе аукциона. Прямая продажа возможна только в том случае, когда на имущество претендует только один покупатель. Когда же их двое или больше, тогда допустимо проведение аукциона.

Если стоимость имущества не превышает 100 тыс. рублей, его можно будет реализовать через прямые продажи в электронной форме. Также допустимо снижение первоначальной цены имущества на 25% двумя шагами с некоторым интервалом времени между ними, сообщает Прайм.

В качестве ответственных за это поручение указаны Министерство экономического развития и Министерство юстиции.