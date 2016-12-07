Новости, деловые новости - Известия
Среда,
7 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Экономика   |     |   написать авторам

В России пересмотрели механизм реализации конфиската

Теперь допускаются как прямые сделки, так и проведение аукционов

Дмитрий Медведев подписал новое постановление о порядке реализации конфискованного имущества, обращенного в государственную собственность. Согласно документу, теперь возможна продажа конфиската как по прямой сделке, так и в ходе аукциона. Прямая продажа возможна только в том случае, когда на имущество претендует только один покупатель. Когда же их двое или больше, тогда допустимо проведение аукциона.

Если стоимость имущества не превышает 100 тыс. рублей, его можно будет реализовать через прямые продажи в электронной форме. Также допустимо снижение первоначальной цены имущества на 25% двумя шагами с некоторым интервалом времени между ними, сообщает Прайм.

В качестве ответственных за это поручение указаны Министерство экономического развития и Министерство юстиции.

Известия // среда, 7 декабря 2016 года

В России пересмотрели механизм реализации конфиската

Теперь допускаются как прямые сделки, так и проведение аукционов

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Анатолий Кучерена

адвокат

Все мнения

Мнение

Платон Беседин

писатель

Все мнения

Мнение

Петр Толстой

вице-спикер Госдумы

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке