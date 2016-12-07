Суд разморозил счета Ходорковского в Ирландии

Дублинский окружной суд снял арест со счетов экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского на общую сумму €100 млн.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу судебной инстанции.

Средства были заморожены Бюро по расследованию мошенничества ирландской полиции в 2011 году в рамках расследования об отмывании денег, полученных незаконным путем.

Как сообщил генеральный директор Международного центра правовой защиты Андрей Кондаков, представляющий интересы РФ по делу ЮКОСа, российская сторона не была уведомлена надлежащим образом об обращении Ходорковского с заявлением в суд о разморозке активов.

«В этой связи она не имела возможности участвовать в разбирательстве и предоставить необходимые доказательства о незаконном происхождении этих средств», — сказал Кондаков.

Он добавил, что направленное Россией в 2012 году обращение в минюст Ирландии об оказании правовой помощи по данному вопросу осталось без ответа.

Ранее сообщалось, что суд Дублина начал рассматривать дело о разморозке счетов Ходорковского.



Адвокаты экс-главы ЮКОСа настаивали, что эти деньги получены легально в результате операций по выплате дивидендов и обратного выкупа акций в 2002–2003 годах.

