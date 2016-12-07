В подмосковном кафе пресекли сходку лидеров ОПГ

Полицейские пресекли в одном из кафе Ногинска сходку лидеров этнических групп, которые предположительно занимались вымогательством денег, незаконным оборотом оружия и наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Как сообщает портал «Подмосковье сегодня», в ходе спецоперации был задержан 35-летний уроженец ближнего зарубежья и лидер уголовно-преступной группировки. При личном досмотре у него обнаружили и изъяли сверток с веществом белого цвета. По результатам химического исследования установлено, что вещество является наркотическим средством — спайсом.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит наказание в виде тюремного заключения сроком до 10 лет лишения свободы.