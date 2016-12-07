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Псковский «Дом губернатора» отреставрируют за 65 млн рублей

Деньги выделит федеральный центр

Конкурс на проведение реставрационных работ на объекте культурного наследия «Дом губернатора» проводит «Центрреставрация».

Здание было построено в XIX веке. До этого года в нем размещалась библиотека им. В. Каверина, однако сейчас оно в таком плачевном состоянии, что библиотеке пришлось покинуть помещение.

Максимальная цена контракта — 65,88 млн рублей. Работы будут финансироваться из федерального бюджета, сообщает Псковская лента новостей.

Реставрация должна быть закончена до октября следующего года.

Напомним, вопрос о начале реставрации исторического здания обсуждался на встрече губернатора Псковской области Андрея Турчака с министром культуры Владимиром Мединским в середине ноября. Конкурс на проведение реставрационных работ решено было провести в Москве 27 декабря.

По планам региональных властей, после ремонта в «Дом губернатора» вернется библиотека. Здесь же будет располагаться отделение Российского военно-исторического общества.

Известия // среда, 7 декабря 2016 года

Псковский «Дом губернатора» отреставрируют за 65 млн рублей

Деньги выделит федеральный центр

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