Москва возглавила туристический рейтинг регионов

Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с журналом «Отдых в России» проанализировали туристическую привлекательность регионов России и их популярность среди отечественных и иностранных путешественников.

Первое место в рейтинге заняла Москва. Санкт-Петербург, признанный на днях туристической столицей мира и получивший самую престижную награду в области туриндустрии — World Travel Awards, в рейтинге регионов России занял второе место, как и в прошлом году. На третьем месте — Краснодарский край. Отметим, что по результатам аналогичного исследования за 2015 год Краснодарский край был на первом месте, а столица России — на третьем.

По данным экспертов рейтинга, за последние два года число выездных туроператоров сократилось в три раза, а число компаний, работающих на въездной и внутренний туризм, увеличилось почти в пять раз. По предварительным итогам этого года, въездной турпоток увеличится на 6%, а внутренний — на 18%.

Исследователи проанализировали все регионы страны по таким критериям, как уровень развития гостиничного бизнеса и инфраструктуры, значимость туристической отрасли в экономике региона, оборот туристических услуг, популярность региона у россиян, популярность региона у иностранцев, туристская уникальность, экологическое «здоровье» региона, криминогенная ситуация, интерес к региону как к месту отдыха в интернете (по количеству запросов в поисковых системах), продвижение туристического потенциала региона в информационном пространстве.

На первом месте рейтинга оказалась Москва. За год столица поднялась на две строчки. Исследователи объясняют ее лидерство наличием большого объема туристических услуг. Возможно, поэтому Москва — абсолютный победитель по количеству иностранных туристов. За год столицу посетило в два раза больше иностранцев, чем Санкт-Петербург.

Среди иностранных туристов в России больше всего китайцев.

Председатель совета Туристической ассоциации «Мир без границ» Александр Федин рассказал, что в 2016 году только с января по сентябрь в России побывало 670 тыс. безвизовых туристов из Поднебесной, что на 40% больше результатов за аналогичный период прошлого года. Чаще всего они выбирают турпродукт, объединяющий Москву и Санкт-Петербург.

По информации генерального директора ООО «Интурист» Леонида Мармера, Россия также является популярным направлением у туристов из Южной Кореи (ежегодно их поток растет на 30–40%) и Израиля.

Северная столица за год не изменила своих позиций и осталась на втором месте. По словам президента Российской гостиничной ассоциации Геннадия Ламшина, петербургские гостиницы в этом году были настолько загружены, что местные отельеры решили поднять цены на следующий сезон.

Лидер прошлого года — Краснодарский край — переместился на третью позицию. Авторы рейтинга предположили, что черноморские курорты немного сдали позиции из-за того, что регион не справляется с потоком туристов. Наплыв отдыхающих привел к нехватке чистых благоустроенных пляжей и непростой санитарной обстановке.

Генеральный директор туркомпании «Випсервис» Дмитрий Горин назвал черноморские курорты Краснодарского края лидерами предпочтений российских туристов. По его оценкам, летом Сочи был заполнен на 96%.

Четвертое и пятое места в рейтинге заняли Республика Крым и Московская область. При этом Крым оказался лидером по количеству публикаций в СМИ и показал наилучший показатель по уровню преступности — самой низкой в стране. А количество туристов, размещенных в гостиницах Подмосковья, оказалось немногим меньше, чем в столице.

В первую десятку вошли Татарстан и Приморский край. А Ярославская область, включающая три города Золотого кольца, заняла лишь 21-е место.

В нижнюю часть рейтинга попал почти весь Северный Кавказ (за исключением Ставропольского края), а также часть отдаленных регионов Дальнего Востока, Сибири, Урала. Эксперты объясняют это их экономической слабостью и неразвитой инфраструктурой. Последние три места заняли Еврейская автономная область, Республика Калмыкия и Чукотский автономный округ.