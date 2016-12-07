«Аэрофлот» отменил 128 рейсов на 7–9 декабря из-за непогоды

Авиакомпания «Аэрофлот» отменила 128 рейсов, вылет которых был запланирован на 7–9 декабря. Данная мера связана с неблагоприятными метеорологическими условиями. Так, 7 декабря отменили 45 рейсов, 8 декабря — 57, 9 декабря — 26. Кроме того, 38 рейсов задерживаются. Все пассажиры об изменениях в расписании оповещены по SMS.

Также в авиакомпании заверили, что массовая отмена рейсов не связана с коммерческими причинами, а всему виной только неблагоприятные погодные условия, сообщает телеканал «360».

Отмечается также, что при такой погоде резко падает пропускная способность аэропортов— на одной взлетно-посадочной полосе в час совершается не более 32 вылетов или посадок.

Отменяют рейсы не только в Шереметьево. Согласно сервису «Яндекс.Расписание», 7 декабря в Домодедово отменено 5 рейсов, 4 задерживаются. Во Внуково отменен 1 рейс.