Полиция задержала банду лжеменял в Москве

Мошенников, похищавших деньги под видом обмена валюты задержали в Москве, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Ими оказались 59-летний уроженец Закавказья, 46-летний житель Ленинградской области, 47-й и 46-летний уроженцы одной из стран ближнего зарубежья.

Подозреваемые арендовали ячейки или открывали счета в банках Москвы по поддельным документам.

Затем размещали в интернете объявления об обмене валюты от $100 тыс. Заинтересовавшихся приглашали в отделение банка, провожали в комнату для переговоров, где под видом сотрудников банка получали деньги. После чего скрывались, передает «Интерфакс».

Всего таким образом было похищено порядка 6 млн рублей.

При обысках по месту жительства задержанных полицейские обнаружили $3,5 тыс., сотовые телефоны и вычислительную технику, также была изъята «различная документация, подтверждающая их противоправную деятельность».