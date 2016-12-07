Полиция задержала банду лжеменял в Москве

Подозреваемые под видом сотрудников банка забирали у своих жертв деньги и скрывались
Мошенников, похищавших деньги под видом обмена валюты задержали в Москве, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Ими оказались 59-летний уроженец Закавказья, 46-летний житель Ленинградской области, 47-й и 46-летний уроженцы одной из стран ближнего зарубежья.
Подозреваемые арендовали ячейки или открывали счета в банках Москвы по поддельным документам.
Затем размещали в интернете объявления об обмене валюты от $100 тыс. Заинтересовавшихся приглашали в отделение банка, провожали в комнату для переговоров, где под видом сотрудников банка получали деньги. После чего скрывались, передает «Интерфакс».
Всего таким образом было похищено порядка 6 млн рублей.
При обысках по месту жительства задержанных полицейские обнаружили $3,5 тыс., сотовые телефоны и вычислительную технику, также была изъята «различная документация, подтверждающая их противоправную деятельность».