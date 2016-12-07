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Германия, Франция и США призвали Россию повлиять на Асада

Лидеры западных государств выступили с заявлением в связи с ситуацией в Алеппо

Лидеры США, Канады, Германии, Франции, Великобритании и Италии выступили с совместным заявлением, в котором призвали Россию и Иран повлиять на власти Сирии в ситуации с Алеппо. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Основной целью остается немедленное перемирие, которое даст ООН возможность доставить людям в восточном Алеппо гуманитарную помощь и оказать помощь тем, кто бежал. Сирийская оппозиция приняла план ООН, теперь его должен одобрить режим. Мы призываем Россию и Иран оказать свое влияние на сирийский режим, чтобы незамедлительно положить конец ужасной ситуации в Алеппо», — говорится в заявлении, которое распространила пресс-служба правительства ФРГ.

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Известия // среда, 7 декабря 2016 года

Германия, Франция и США призвали Россию повлиять на Асада

Лидеры западных государств выступили с заявлением в связи с ситуацией в Алеппо

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