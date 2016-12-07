Житель Курска грабил женщин, чтобы вернуть ущерб от предыдущей кражи

Курские полицейские раскрыли дело серийного уличного грабителя. Им оказался мужчина, ранее уже осужденный за кражу.

Как сообщает KurskCity.ru, все преступления произошли в одном микрорайоне в течение одних суток. Потерпевшими оказались три женщины. Все они описывали нападавшего одинаково, упоминая шарф, закрывающий лицо.



Злоумышленник вырывал у потерпевших сумки и скрывался. Поймать грабителя удалось с помощью собаки-ищейки. Она нашла мужчину в 300 м от места одного из преступлений.



В ходе расследования выяснилось, что задержанный является главным фигурантом уголовного дела по факту кражи. По решению суда он должен вернуть нанесенный потерпевшему ущерб. Чтобы добыть необходимые средства, мужчина совершил серию ограблений.

По всем фактам нападений на женщин возбуждены уголовные дела. По каждому из них предусмотрено наказание до семи лет лишения свободы. До суда подозреваемый будет находиться под арестом в следственном изоляторе.