Новости, деловые новости - Известия
Среда,
7 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Политика   |     |   написать авторам

Путин рассчитывает, что СВР учтет изменения в международной обстановке

Президент РФ выразил надежду, что служба сделает акцент на повышении своего технического и аналитического потенциала

Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что новое руководство Службы внешней разведки (СВР) учтет изменения в международной обстановке.

«Рассчитываю, что новое руководство СВР будет в полной мере учитывать динамичные изменения в международной обстановке, сделает акцент на повышении технического и аналитического потенциала службы», — сказал глава государства на встрече с высшими офицерами и прокурорами.

Президент подчеркнул, что СВР принадлежит важная роль в защите национальных интересов.

Напомним, в сентябре Путин назначил директором СВР Сергея Нарышкина, который сменил на этой должности Михаила Фрадкова.

Известия // среда, 7 декабря 2016 года

Путин рассчитывает, что СВР учтет изменения в международной обстановке

Президент РФ выразил надежду, что служба сделает акцент на повышении своего технического и аналитического потенциала

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Петр Толстой

вице-спикер Госдумы

Все мнения

Мнение

Платон Беседин

писатель

Все мнения

Мнение

Анатолий Кучерена

адвокат

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке