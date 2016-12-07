Путин рассчитывает, что СВР учтет изменения в международной обстановке

Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что новое руководство Службы внешней разведки (СВР) учтет изменения в международной обстановке.

«Рассчитываю, что новое руководство СВР будет в полной мере учитывать динамичные изменения в международной обстановке, сделает акцент на повышении технического и аналитического потенциала службы», — сказал глава государства на встрече с высшими офицерами и прокурорами.

Президент подчеркнул, что СВР принадлежит важная роль в защите национальных интересов.

Напомним, в сентябре Путин назначил директором СВР Сергея Нарышкина, который сменил на этой должности Михаила Фрадкова.