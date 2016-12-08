Украина попытается сформировать антироссийскую повестку в ООН

В феврале Украина на месяц станет председателем Совета Безопасности ООН. По мнению российских политиков, несмотря на то что страна, занимающая этот пост, должна работать в интересах всей организации, существует риск злоупотребления Киевом открывшимися временными возможностями. При этом в Москве уверены, что Украина не сможет рассчитывать на поддержку других членов СБ ООН, если будет проводить подобную политику. Тем не менее вслед за сообщением о февральском председательстве Украина уже инициировала обсуждение «вторжения» России в Грузию в 2008 году на закрытых консультациях в Совбезе.

Украине достанется кресло председателя СБ ООН в самый короткий месяц в году, однако этого времени вполне хватит, чтобы попробовать выдвинуть целый спектр антироссийских инициатив. Другое дело, что Россия, будучи постоянным членом Совбеза, сможет воспользоваться правом вето. И если февраль действительно пройдет под знаком обсуждения и отклонения антироссийских резолюций, то работа Совбеза будет значительно затруднена. Конечно, статус председателя не позволяет влиять на окончательное решение по той или иной резолюции, однако председательствующая страна открывает и ведет заседания, тем самым фактически формируя повестку дня. А значит, изменение риторики не в лучшую для Москвы сторону вполне вероятно.

По мнению председателя комитета по международным делам Совета Федерации Константина Косачева, опасность того, что Киев попытается воспользоваться данным ему правом исключительно в собственных интересах, не беря в расчет общие цели и задачи организации, существует.

— На мой взгляд, возможность использования Украиной статуса председателя в личных целях существует. Однако это будет противоречить и духу, и букве устава ООН, который регламентирует деятельность страны, председательствующей на ротационной основе. Политическая культура работы в СБ ООН предполагает, что институт председательства не должен использоваться в национально-государственных целях. С одной стороны, председательство не дает привилегий, с другой — можно выдвигать инициативы. В идеале все они должны идти в русле коллективных интересов, а не в интересах страны-председателя. Поэтому всё будет зависеть от состояния политической культуры представителей Украины в Совете Безопасности ООН. Если этой культуры не хватит, то Украина начнет в этой позиции злоупотреблять своими возможностями. Я уверен, что тогда это вызовет непонимание и неприятие со стороны остальных членов Совбеза, — подчеркнул в беседе с «Известиями» Константин Косачев.

Политолог, директор украинского филиала Института стран СНГ Денис Денисов считает, что в феврале действительно стоит ожидать внесения на рассмотрение Совбеза большого количества антироссийских резолюций. По его словам, подобная политика — часть «информационной войны», и она может вновь всколыхнуть дискуссию о необходимости пересмотра механизма применения права вето, которым обладают Россия, США, Франция, Великобритания и Китай.