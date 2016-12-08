Украина попытается сформировать антироссийскую повестку в ООН

Киев может использовать статус председателя Совбеза в собственных интересах
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В феврале Украина на месяц станет председателем Совета Безопасности ООН. По мнению российских политиков, несмотря на то что страна, занимающая этот пост, должна работать в интересах всей организации, существует риск злоупотребления Киевом открывшимися временными возможностями. При этом в Москве уверены, что Украина не сможет рассчитывать на поддержку других членов СБ ООН, если будет проводить подобную политику. Тем не менее вслед за сообщением о февральском председательстве Украина уже инициировала обсуждение «вторжения» России в Грузию в 2008 году на закрытых консультациях в Совбезе.
Украине достанется кресло председателя СБ ООН в самый короткий месяц в году, однако этого времени вполне хватит, чтобы попробовать выдвинуть целый спектр антироссийских инициатив. Другое дело, что Россия, будучи постоянным членом Совбеза, сможет воспользоваться правом вето. И если февраль действительно пройдет под знаком обсуждения и отклонения антироссийских резолюций, то работа Совбеза будет значительно затруднена. Конечно, статус председателя не позволяет влиять на окончательное решение по той или иной резолюции, однако председательствующая страна открывает и ведет заседания, тем самым фактически формируя повестку дня. А значит, изменение риторики не в лучшую для Москвы сторону вполне вероятно.
По мнению председателя комитета по международным делам Совета Федерации Константина Косачева, опасность того, что Киев попытается воспользоваться данным ему правом исключительно в собственных интересах, не беря в расчет общие цели и задачи организации, существует.
— На мой взгляд, возможность использования Украиной статуса председателя в личных целях существует. Однако это будет противоречить и духу, и букве устава ООН, который регламентирует деятельность страны, председательствующей на ротационной основе. Политическая культура работы в СБ ООН предполагает, что институт председательства не должен использоваться в национально-государственных целях. С одной стороны, председательство не дает привилегий, с другой — можно выдвигать инициативы. В идеале все они должны идти в русле коллективных интересов, а не в интересах страны-председателя. Поэтому всё будет зависеть от состояния политической культуры представителей Украины в Совете Безопасности ООН. Если этой культуры не хватит, то Украина начнет в этой позиции злоупотреблять своими возможностями. Я уверен, что тогда это вызовет непонимание и неприятие со стороны остальных членов Совбеза, — подчеркнул в беседе с «Известиями» Константин Косачев.
Политолог, директор украинского филиала Института стран СНГ Денис Денисов считает, что в феврале действительно стоит ожидать внесения на рассмотрение Совбеза большого количества антироссийских резолюций. По его словам, подобная политика — часть «информационной войны», и она может вновь всколыхнуть дискуссию о необходимости пересмотра механизма применения права вето, которым обладают Россия, США, Франция, Великобритания и Китай.
— Безусловно, стоит ожидать значительной активизации украинских дипломатов, инициирования и продвижения тех или иных проектов резолюций в вопросах, связанных с Крымом и Донбассом, естественно, осуждающих Россию. Другое дело, что председательский статус не позволяет единолично принимать решения. Волей-неволей Киеву придется с этим мириться. Но всё это — часть его информационной войны. Любое внесение подобных проектов резолюций и использование Россией права вето можно будет интерпретировать как проблему. На Украине об этом много говорится. Но для изменения механизма необходим консенсус пяти держав, этим правом обладающих, ни одна из которых добровольно от него не откажется, — заключил политолог.