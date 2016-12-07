Запад заявил о готовности к санкциям против союзников Асада

Лидеры западных стран заявили о возможности введения ограничительных мер против союзников президента Сирии Башара Асада. Соответствующий документ приняли главы США, Канады, Великобритании, Германии, Франции и Италии. Заявление распространила пресс-служба Белого дома.

«Мы готовы рассмотреть дополнительные ограничительные меры против физических и юридических лиц, которые действуют в интересах или от имени сирийского режима», — говорится в заявлении, которое приводит «РИА Новости».

Лидеры стран также призвали все стороны конфликта на Ближнем Востоке соблюдать нормы международного гуманитарного права, в том числе Женевские конвенции.

«Мы призываем ООН расследовать соответствующие отчеты и собрать доказательства для привлечения виновных в военных преступлениях к ответственности», — говорится в документе.

В конце октября госсекретарь США Джон Керри заявил, что решение об антироссийских санкциях может быть принято уже в ближайшие несколько дней. Кроме того, СМИ сообщали, что в ЕС также рассматривают возможность введения ограничительных мер. Однако глава европейской дипломатии Федерика Могерини позже опровергла эту информацию.

На саммите лидеров ЕС, который прошел 21–22 октября в Брюсселе, вопрос о санкциях в отношении РФ был отложен. По его итогам канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что дискуссия на тему ограничений в отношении Москвы была долгой и тяжелой, но ЕС не включил в итоговый документ по Сирии возможность введения санкций против России.

Однако, по ее словам,лидеры единой Европы будут думать о мерах против РФ, если сохранится интенсивность ударов по Алеппо.