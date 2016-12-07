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Юные жители Тулы отправят гуманитарную помощь детям Сирии

Инициативу представителей военно-патриотического общественного движения одобрил глава региона

Участники всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» предложили провести акцию «Дети Тульской области — детям Сирии». С таким предложением молодые общественники обратились на мероприятии, посвященном 75-й годовщине обороны города Тулы в Великой Отечественной войне.

В свою очередь, глава региона Алексей Дюмин эту инициативу поддержал, заверив, что акцию проведут в ближайшее время. Он также призвал присоединиться к ней не только юнармейцев, но и суворовцев, кадетов, а также всех желающих, передает ИА TulaMedia.

Российский Центр по примирению враждующих сторон ежедневно доставляет жителям населенных пунктов Сирии гуманитарную помощь в виде продуктов питания (рис, сахар, пшеничная мука, консервированные продукты, чай и др.), а также снабжает жителей сирийских провинций водой, лекарствами и теплой одеждой. В нескольких провинциях для вынужденных переселенцев российские военные развернули полевые кухни, где осуществляется выдача горячего питания.

Военная операция России в Сирии началась 30 сентября 2015 года и продолжается по сей день.

Известия // среда, 7 декабря 2016 года

Юные жители Тулы отправят гуманитарную помощь детям Сирии

Инициативу представителей военно-патриотического общественного движения одобрил глава региона

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