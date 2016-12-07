Почти 5 тыс. военнослужащих Балтфлота купили жилье по военной ипотеке

За год почти 5 тыс. военнослужащих Калининградской области стали участниками накопительно-ипотечной системы Балтийского флота. Они приобрели более 600 жилых помещений.

Помимо этого, в Калининграде уже заключено 160 договоров целевого жилищного займа. Это позволяет военнослужащим приобрести жилье на первичном рынке недвижимости.



Кроме квартир, военнослужащие всё чаще покупают дома. Так, в текущем году в Калининградской области по военной ипотеке приобретен 21 жилой дом с земельным участком, передает kaliningradfirst.ru.

Еще одним динамично развивающимся сегментом военной ипотеки стала покупка по договорам участия в долевом строительстве многоквартирных домов и других объектов недвижимости.

