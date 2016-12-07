Россия присоединится к трансляциям из Королевского оперного театра

Российские зрители смогут посмотреть лучшие оперные и балетные постановки английского Королевского оперного театра (Royal Opera House) одновременно со всем миром в рамках проекта «КАРО.Арт».

Первым будет представлен балет «Щелкунчик», показ которого состоится 8 декабря в киноцентре «КАРО-Октябрь». Известный балет вернется на сцену в постановке Питера Райта на музыку Петра Ильича Чайковского.

11 декабря зрители увидят балет Кеннета МакМиллана «Анастасия». В роли царевны Анастасии Романовой выступит прима-балерина Михайловского театра и Лондонского Королевского балета Наталья Осипова.

— Мы считаем, что в кинотеатрах должны быть сконцентрированы различные виды развлечений. Помимо стандартных кинопоказов в рамках проекта «КАРО.Арт» у нас проходят фестивали, лекции, а также показы спектаклей, которые пользуются большой популярностью. Мы решили расширить это направление, предоставив возможность жителям регионов увидеть лучшие спектакли Москвы и Санкт-Петербурга, а поклонникам оперы и балета смотреть новейшие постановки одновременно со всем миром, — рассказал «Известиям» гендиректор сети кинотеатров «КАРО» Ник Глушко.

В числе других балетных спектаклей программы — «Произведения Вулф» и «Спящая красавица». Кроме того, впервые в истории трансляций спектаклей Королевского балета будет показан балет Джорджа Баланчина «Драгоценности» и три наиболее признанных и любимых произведения Фредерика Аштона: «Сон / Симфонические вариации / Маргарита и Арман».

Всего в программе 12 спектаклей: шесть оперных постановок и шесть балетов. Все показы пройдут на языке оригинала с русскими субтитрами. Показы пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Самаре и Сургуте.