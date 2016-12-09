«Ошибка полагать, что отмена виз дает право украинцам на ПМЖ в ЕС»

В Киеве серьезно озабочены тем, что Евросоюз затягивает выполнение обещаний о введении безвизового режима. Еще в конце октября президент Украины Петр Порошенко объявил, что документы о предоставлении безвизового въезда в страны ЕС гражданам Украины будут подписаны и ратифицированы Европарламентом до 24 ноября, после саммита Украина – ЕС в Брюсселе. Однако существенных подвижек так и не произошло, и соглашение до сих пор не принято.

Депутат Европарламента и член парламентского комитета ассоциации ЕС – Украина Иван Штефанец в эксклюзивном интервью корреспонденту «Известий» Анне Халитовой рассказал об особенностях соглашения, механизме приостановки безвизового режима между Евросоюзом и Украиной и необходимых условиях для въезда украинцев в Шенгенскую зону.

— Как вы считаете, Украина готова к безвизовому режиму с Евросоюзом? Каковы условия для реализации этой идеи?

— Брюссель и Киев начали диалог по либерализации визового режима еще в 2008 году, и стоит отметить, что этот процесс никак не зависит от Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским союзом. Принятие безвизового режима является частью политики Восточного партнерства, которая направлена ​​на увеличение мобильности между ЕС и соседними странами.

Еврокомиссия внимательно наблюдала за исполнением правительством Украины законодательных и технических мер, необходимых для введения режима. Затем она в пяти докладах изложила свою оценку исполнения Киевом условий и рекомендаций. В последнем документе, опубликованном год назад, говорится, что Украина выполнила все необходимые требования. Таким образом, Европейская комиссия постановила, что формально ничто не препятствует введению безвизового режима.

Считаю распространенной ошибкой полагать, что соглашение автоматически влечет за собой право граждан Украины на постоянное место жительства в Евросоюзе, а также разрешение на работу и социальные пособия. Это совсем не так. Право въезда в Шенгенскую зону, а также в Швейцарию, Норвегию, Лихтенштейн и Исландию будет предоставляться только тем украинцам, у которых есть биометрические паспорта, полностью отвечающие международным стандартам. При этом не стоит забывать, что возможность пребывать в Шенгенской зоне будет ограничена сроком в 90 дней и лишь в определенном ряде случаев, среди которых — туристические и деловые поездки, а также поездки по семейным обстоятельствам.

Еще раз подчеркиваю: безвизовый режим между ЕС и Украиной не будет влиять на выдачу так называемых национальных виз, которые позволяют работать, учиться и постоянно проживать в какой-либо из стран Евросоюза. Рассмотрение заявок и принятие решений по выдаче данных типов шенгенских виз будет оставаться в компетенции каждой отдельно взятой страны союза.

— Готов ли Евросоюз к введению безвизового режима с Украиной?

— ЕС поддерживает безвизовый режим с 60 странами, среди которых, к примеру, почти все государства Южной Америки. На мой взгляд, нет никаких причин, по которым этот список не может быть расширен за счет других стран, которые соответствуют всем необходимым критериям. В особенности речь идет о государствах, расположенных в непосредственной близости от Евросоюза и имеющих крепкие исторические, культурные и экономические связи с Европой.

В 2015 году мы (Европейская комиссия. — «Известия») зафиксировали около 1,2 млн заявок от граждан Украины на посещение ЕС, из которых лишь 3,4% были отклонены. Более 56% из общего числа обратившихся запрашивали многократную визу, что свидетельствует об интенсивном туристическом потоке, а также о развитии сотрудничества между Брюсселем и Киевом.

— Существует ли механизм, позволяющий ЕС приостановить либерализацию визового режима в случае обнаружения каких-либо нарушений?

— Согласно постановлению Европейского парламента и Совета Европейского союза № 1289/2013 от 2013 года существует возможность приостановить безвизовый режим со страной, которая не соблюдает зафиксированные обязательства. Еще одной причиной прекращения действия соглашения может стать режим чрезвычайной ситуации. Все условия строго определены, и окончательное решение по ним принимается Еврокомиссией.

— Есть ли среди стран ЕС те, кто выступает против безвизового режима?

— Если любое из государств – членов союза будет выступать против либерализации визового режима с Украиной, оно в любой момент имеет возможность заблокировать этот процесс в Совете Евросоюза.