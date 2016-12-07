СМИ сообщили об авиаударе Израиля по авиабазе под Дамаском

Самолеты ВВС Израиля нанесли ракетный удар по военному аэродрому Мезза в юго-западных окрестностях Дамаска.

Как сообщает арабский телеканал «Аль-Маядин», самолеты выпустили ракеты, находясь в воздушном пространстве Ливана. В течение получаса на военном объекте раздавались взрывы, передает «Федеральное агентство новостей».

Информации о погибших и пострадавших на данный момент нет.



Как передает «Интерфакс» со ссылкой на израильское издание «Едиот ахронот», в армии обороны Израиля отказались комментировать информацию о возможном авиаударе, сославшись на то, что сообщения имеют иностранное происхождение.