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СМИ сообщили об авиаударе Израиля по авиабазе под Дамаском

В течение получаса на военном объекте раздавались взрывы

Самолеты ВВС Израиля нанесли ракетный удар по военному аэродрому Мезза в юго-западных окрестностях Дамаска.

Как сообщает арабский телеканал «Аль-Маядин», самолеты выпустили ракеты, находясь в воздушном пространстве Ливана. В течение получаса на военном объекте раздавались взрывы, передает «Федеральное агентство новостей».

Информации о погибших и пострадавших на данный момент нет.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на израильское издание «Едиот ахронот», в армии обороны Израиля отказались комментировать информацию о возможном авиаударе, сославшись на то, что сообщения имеют иностранное происхождение.

Известия // среда, 7 декабря 2016 года

СМИ сообщили об авиаударе Израиля по авиабазе под Дамаском

В течение получаса на военном объекте раздавались взрывы

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