Роскомнадзор и LinkedIn обсудят блокировку соцсети

Роскомнадзор 8 декабря обсудит с представителями LinkedIn ситуацию с блокировкой соцсети, сообщил пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.

«Завтра руководство Роскомнадзора встретится с представителями LinkedIn для обсуждения сложившейся ситуации», — цитирует Ампелонского «Интерфакс».

Он пояснил, что встреча пройдет в закрытом от прессы формате, подробности будут сообщены позже.

Ранее Ампелонский сообщал, что LinkedIn попросила о встрече с представителями Роскомнадзора.



Напомним, в середине ноября Роскомнадзор внес LinkedIn в реестр нарушителей закона о персональных данных и потребовал от провайдеров заблокировать соцсеть на территории России.

Ранее Мосгорсуд признал законным решение Таганского суда Москвы о блокировке LinkedIn за нарушение закона о хранении персональных данных россиян на территории РФ.

