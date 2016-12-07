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Роскомнадзор и LinkedIn обсудят блокировку соцсети

Встреча пройдет 8 декабря без присутствия прессы

Роскомнадзор 8 декабря обсудит с представителями LinkedIn ситуацию с блокировкой соцсети, сообщил пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.

«Завтра руководство Роскомнадзора встретится с представителями LinkedIn для обсуждения сложившейся ситуации», — цитирует Ампелонского «Интерфакс».

Он пояснил, что встреча пройдет в закрытом от прессы формате, подробности будут сообщены позже.

Ранее Ампелонский сообщал, что LinkedIn попросила о встрече с представителями Роскомнадзора.

Напомним, в середине ноября Роскомнадзор внес LinkedIn в реестр нарушителей закона о персональных данных и потребовал от провайдеров заблокировать соцсеть на территории России.

Ранее Мосгорсуд  признал законным решение Таганского суда Москвы о блокировке LinkedIn за нарушение закона о хранении персональных данных россиян на территории РФ.

Известия // среда, 7 декабря 2016 года

Роскомнадзор и LinkedIn обсудят блокировку соцсети

Встреча пройдет 8 декабря без присутствия прессы

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