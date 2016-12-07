Всемирные зимние военные игры пройдут в Сочи 23 февраля

В Сочи 23 февраля пройдут Всемирные зимние военные игры. На соревнованиях в семи дисциплинах будут состязаться сильнейшие лыжники, конькобежцы и альпинисты из 40 стран. Всего ожидается участие около 2 тыс. человек. Спортсмены разыграют 44 комплекта наград в личных и командных зачетах.

К настоящему времени комиссия Международного совета военного спорта уже осмотрела некоторые объекты и занимается планированием и организацией игр. По словам генсекретаря совета Дораха Мамби Коита, «Россия готова провести данное мероприятие», сообщает телеканал «360».

Россию на соревнованиях будут представлять 120 спортсменов, среди которых биатлонист Максим Цветков, конькобежец Руслан Захаров, лыжник Алексей Петухов.

По своим масштабам Всемирные зимние военные игры уже приблизились к Олимпийским.

«Наши спортсмены и наша страна в особенности давно и основательно зарекомендовали себя как страна, в которой любят спорт, знают спорт и умеют проводить такие крупные спортивные состязания, как Всемирные военные зимние игры», — сказал Сергей Шойгу, министр обороны Российской Федерации.

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